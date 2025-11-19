Ahora

Universitaria con 83 años

Pilar de la Parra, universitaria con 83 años, defiende a sus profesores: "No me regalan ni una décima"

Pilar de la Parra es una estudiante de Estudios Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó la carrera con 80 años debido a su pasión por aprender.

Pilar de la Parra es una estudiante de Estudios Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó la carrera con 80 años debido a su pasión por aprender.

Pilar de la Parra se animó a volver a la universidad con 80 años para estudiar Estudios Hispánicos. Thais Villas se ha desplazado hasta la Universidad Complutense de Madrid para conocer a Pilar y, sobre todo, conocer cómo es para profesores y alumnos contar con Pilar en sus aulas.

Eduardo Becerra, profesor de Literatura Hispanoamericana, cuenta a Thais que para él tener una alumna como Pilar "es un placer enorme, una alegría". "Aporta muchísimo a las clases", añade. Thais aprovecha para preguntar al docente si la alumna tendrá buena nota. "Espero que no me falle", responde Eduardo, "voy a ser objetivo".

"Los profesores son totalmente objetivos, no me regalan ni una décima", afirma Pilar, "y me parece muy bien". "Pues a mí me parece muy mal", responde Thais, "ya te podría regalar, no pasa nada, tú traes rosquillas, toffee, cosas...".

Villas también conoce a Juan e Iván, compañeros de Pilar. Afirma que es "maravillosa, no se puede hablar mal de ella". Añaden que da "mucho juego en las clases". Cuando la conocieron creían que era una profesora.

"Es super simpática, nos cuida mucho, es una amiga", cuentan a Thais, "da igual la edad, nos apoya y nos entiende, le puedes contar cualquier cosa que siempre está ahí". Además, cuenta que Pilar tiene mucha disciplina en clase, donde coge muy buenos apuntes y, además, siempre tiene preguntas "incisivas" para el profesor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Santos Cerdán sale de Soto del Real tras casi cinco meses en prisión por la trama del 2%: "Confío en que la verdad se imponga"
  2. Sánchez anuncia que Meta "rendirá cuentas" en el Congreso por el espionaje masivo: "La ley está por encima de cualquier algoritmo"
  3. La jueza de la DANA cita a declarar a José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, y a Jorge Suárez, director general de Emergencias
  4. El maltrato de Trump a una periodista que le pregunta por el pederasta Epstein: "Calla. Calla, cerdita"
  5. Piden ayuda para localizar una maleta azul con el exoesqueleto de un niño de 8 años dentro: "Son sus piernas"
  6. Así vapean los menores en pleno instituto: dispositivos en los bolsillos, ventas en los pasillos y riesgos que pocos toman en serio