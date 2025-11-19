Pilar de la Parra, universitaria con 83 años, defiende a sus profesores: "No me regalan ni una décima"

Pilar de la Parra es una estudiante de Estudios Hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Comenzó la carrera con 80 años debido a su pasión por aprender.

Pilar de la Parra se animó a volver a la universidad con 80 años para estudiar Estudios Hispánicos. Thais Villas se ha desplazado hasta la Universidad Complutense de Madrid para conocer a Pilar y, sobre todo, conocer cómo es para profesores y alumnos contar con Pilar en sus aulas.

Eduardo Becerra, profesor de Literatura Hispanoamericana, cuenta a Thais que para él tener una alumna como Pilar "es un placer enorme, una alegría". "Aporta muchísimo a las clases", añade. Thais aprovecha para preguntar al docente si la alumna tendrá buena nota. "Espero que no me falle", responde Eduardo, "voy a ser objetivo".

"Los profesores son totalmente objetivos, no me regalan ni una décima", afirma Pilar, "y me parece muy bien". "Pues a mí me parece muy mal", responde Thais, "ya te podría regalar, no pasa nada, tú traes rosquillas, toffee, cosas...".

Villas también conoce a Juan e Iván, compañeros de Pilar. Afirma que es "maravillosa, no se puede hablar mal de ella". Añaden que da "mucho juego en las clases". Cuando la conocieron creían que era una profesora.

"Es super simpática, nos cuida mucho, es una amiga", cuentan a Thais, "da igual la edad, nos apoya y nos entiende, le puedes contar cualquier cosa que siempre está ahí". Además, cuenta que Pilar tiene mucha disciplina en clase, donde coge muy buenos apuntes y, además, siempre tiene preguntas "incisivas" para el profesor.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.