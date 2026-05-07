Argentina enfrenta el nuevo brote de hantavirus tras salir de la OMS por la motosierra de Milei

¿Qué está pasando? Los médicos argentinos se han echado a las calles contra la política de recortes y privatizaciones de Milei, que tiene a los hospitales y centros de salud universitarios del país al borde del colapso.

Hace poco más de un año, el Gobierno de Javier Milei retiró a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahora, durante un brote de hantavirus con posible origen en el país, la OMS espera que Argentina reconsidere su decisión. La sanidad argentina enfrenta un aumento crítico de casos, y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, enfatiza la necesidad de inversión en seguridad sanitaria. Los médicos argentinos protestan contra las políticas de Milei, que han dejado a hospitales al borde del colapso debido a la falta de presupuesto aprobado. Milei, siguiendo la línea de Trump, promueve un sistema de salud privado, lo que ha generado preocupación entre los sanitarios por la escasez de recursos.

Hace poco más de un año el Gobierno de Javier Milei sacaba a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este juves, la OMS, en pleno brote de hantavirus con posible origen en este país, espera que Argentina reconsidere su decisión.

La sanidad argentina se enfrenta al fuerte aumento de casos de hantavirus en uno de sus momentos más críticos, justo tras consumar su salida de la OMS. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha hecho este jueves hincapié en que "la seguridad sanitaria necesita inversión. Cada espacio que no está cubierto otorga ventaja a los virus".

Milei sigue así la estela de Trump. Aunque la tarde de este jueves, el director de la OMS ha señalado que, quizás, ahora lo reconsideren: "Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver cómo de importante es la inversión para la seguridad sanitaria", ha agregado el director general de la OMS. Porque, según ha dicho, los virus no entienden de políticas ni tampoco de fronteras.

Mientras, los médicos argentinos se han echado a las calles contra la motosierra de Milei, que tiene a los hospitales y centros de salud universitarios del país al borde del colapso. "Básicamente lo que le estamos reclamando es lo que por ley nos corresponde. Es la plata autorizada el año pasado para el funcionamiento de hospitales universitarios. Estamos reclamando lo que por ley nos corresponde. Y de eso a no haber recibido un peso, la verdad que nos pone en una situación muy, muy crítica", ha afirmado Marcelo Melo, director del Hospital de Clínicas en Buenos Aires.

Reclaman así un presupuesto que lleva aprobado en el Congreso desde el año pasado y que el Gobierno ultra debía haber hecho efectivo entre enero y abril de este año.

El presidente argentino ya avisó en octubre de 2023 de que desataría en el país una política de recortes y privatizaciones. "Queremos dejar claro que en nuestra visión, el mejor sistema de salud posible es un sistema de salud privado, donde cada argentino pague sus servicios", advertía Milei.

Con la política actual de recortes y privatizaciones los sanitarios denuncian que se quedan sin recursos y solo podrán aguantar un mes y medio.

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