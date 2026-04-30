Bea de Vicente analiza las denuncias cruzadas de Begoña Gómez y Vito Quiles: "Todo es una cuestión probatoria"

Bea de Vicente explica en este vídeo las posibilidades de que prosperen tanto la denuncia de Begoña Gómez a Vito Quiles, como la del agitador a la mujer del presidente del Gobierno tras el incidente en Las Rozas.

Después de la denuncia de Begoña Gómez contra Vito Quiles, desde Moncloa se habla de "agresión" e "intimidación" por parte del agitador en un establecimiento de Las Rozas.

Quiles, por su parte, anunciaba desde sus redes sociales que iba a emprender acciones judiciales contra la mujer del presidente del Gobierno por, según él, falso testimonio, mientras que a sus acompañantes las va a acusar de agresión.

"Todo es una cuestión probatoria", afirma Bea de Vicente en el vídeo sobre estas líneas, donde explica que las cámaras del restaurante "podrán ser bastante ilustrativas de lo que realmente ocurrió".

En este sentido, señala que "si Begoña Gómez quiso salir de un local y se le impidió la salida es un delito de coacciones", mientras que "si hubo algún tipo de forcejeo, podría ser un delito leve de maltrato". En el caso de que hubiera una mínima lesión ya sería un delito de lesiones, mientras que al no ser una funcionaria pública se descartaría la posibilidad del atentado.

De la parte de Quiles, la abogada apunta que "él tiene una prueba fehaciente con una imagen, más allá de que hubiera habido provocación o no, de que le agarran y le zarandean", lo que se quedaría en "un delito leve de maltrato" con una multa.

Con todo esto, Bea concluye que "no sería factible" que prosperara una denuncia por falso testimonio "con todos los elementos que hay que inducen a pensar que, sin duda, hubo lío en la puerta de ese restaurante".

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