Wyoming ve "bochornoso" comparar los juicios a la 'kitchen' y a Ábalos y Koldo: "Deja al descubierto un evidente doble rasero"

Wyoming reflexiona en este vídeo sobre la actuación de la Audiencia Nacional en el juicio a la 'kitchen' donde "hay temas vetados" y del Supremo en el del 'caso mascarillas', donde "los acusados pueden hablar de lo que les dé la gana".

Wyoming arranca El Intermedio preguntándose por qué hay competiciones internacionales de póker, pero no de chinchón, brisca o cinquillo, cuando "la baraja española es mucho mejor".

El motivo, explica, podría ser que nuestros juegos "son más complicados y las reglas van cambiando de pueblo en pueblo". Algo muy español, lo de cambiar las reglas, que según el presentador de El Intermedio también ocurre con la Justicia.

Como ejemplo, compara los juicios en el Supremo a Ábalos y Koldo por el 'caso mascarillas' y en la Audiencia Nacional a la 'trama kitchen'. En el primero, apunta, "los acusados pueden hablar de los que les dé la gana, se habla de política, de prostitutas y se acusa a la gente de lo que le da la gana a cada uno sin pruebas".

Sin embargo, en el segundo, "la jueza de la kitchen no permite que se mencione a según qué personas, hay temas vetados, se prohíbe a los testigos que contesten determinadas preguntas y se reprende a las acusaciones por querer indagar". Algo que le recuerda a 'Operación Triunfo', porque "te llevas una buena bronca si al jurado no le gusta lo que cantas".

Wyoming considera que comparar las formas de proceder de ambos tribunales "no solo es desconcertante y bochornoso", sino que "está dejando al descubierto un evidente doble rasero". Por ello, pide una "reforma integral" del sistema judicial, como si se tratara de un edificio antiguo, pero sin tomar como referencia la torre de Pisa, que siempre ha estado inclinada hacia la derecha".

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