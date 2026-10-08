Wyoming eleva a Maricarmen a la categoría de símbolo: "Ha sacado a la luz a las 45 familias que cada día sufren un desahucio en este país"

"Maricarmen se ha convertido ya en la imagen de cientos de miles de personas que en mayor o menor medida sufren las consecuencias de un sistema injusto e inhumano", afirma Wyoming en el arranque de El Intermedio.

"Todos saben que alguien se convierte en un símbolo cuando ya no necesita apellidos para que su nombre signifique algo", comenta Wyoming, que asegura que Maricarmen "ya lo ha conseguido".

Un día después de su muerte, España sigue consternada por su fallecimiento y el presentador de El Intermedio tiene la certeza de que "su muerte no será en vano".

"Maricarmen se ha convertido ya en la imagen de cientos de miles de personas que en mayor o menor medida sufren las consecuencias de un sistema injusto e inhumano", apunta Wyoming, para el que la historia de Maricarmen "ha sacado a la luz a las 45 familias que cada día sufren un desahucio en este país".

Algunas de ellas con una historia que, como la de Maricarmen, ha tenido un desenlace fatal. Es el caso de Olga, Javier o dos hermanas que saltaron juntas horas antes de su desahucio. Todos ellos se suicidaron por el estrés extremo que implica que les echen de su casa.

"El caso de Maricarmen ha destapado un enorme problema latente y ya no hay marcha atrás", afirma Wyoming, que destaca que esto ha provocado "una ola de indignación y solidaridad", pero también dos decretos antidesahucio, una huelga general e incluso un adelanto electoral.

"Desde el cariño que este programa siempre le ha tenido le diríamos: 'La que has liado, Maricarmen'", señala el presentador, que considera que "ahora es nuestro turno": "Hay que exigir a todos los partidos políticos que den solución al principal problema que tienen los ciudadanos, y el que no esté dispuesto a ello, probablemente no merezca la pena ser elegido representante público", sentencia.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.