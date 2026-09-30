El Sindicato de Vivienda de Cataluña vincula el suicidio de un hombre en L'Hospitalet al posible futuro desahucio de su negocio

Los detalles El hombre se habría quitado la vida al enterarse de que tenía que dejar el local en el que regentaba su negocio el próximo 5 de octubre.

Un hombre de 60 años se ha suicidado en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña relaciona su muerte con el inminente desahucio de su negocio. El suceso ocurrió en su zapatería, donde fue hallado sin signos de criminalidad por un amigo. El hombre vivía solo y tenía dos hijos. Debía abandonar el local el 5 de octubre debido a la decisión del propietario de no renovar el contrato. El sindicato vincula este caso con la problemática de la vivienda, destacando su similitud con el reciente suicidio de Olga tras un desahucio. Se ha convocado una manifestación en la ciudad.

Un hombre de 60 años se ha suicidado este miércoles en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y, según distintas informaciones, se habría quitado la vida después de conocer que en unos días iban a desahuciarle del local en el que regentaba su negocio. Según han confirmado fuentes de los Mossos d'Esquadra a laSexta, los hechos han ocurrido en un local comercial de la calle Marti i Blasi.

El 112 recibió un aviso a las 12:50 horas de un amigo de la víctima que vio la persiana medio levantada y sin movimiento en el interior. Al entrar, se encontró el cuerpo de su amigo, que no mostraba signos de criminalidad.

La persona que se encontró a la víctima ha explicado a laSexta que el hombre tenía una zapatería en ese local en el que se quitó la vida, añadiendo que el negocio "era su vida". En declaraciones a laSexta, este amigo ha contado que no sabía nada de él desde el martes por la tarde y por eso fue a verle.

Según esta persona, el hombre vivía solo en un estudio y tiene dos hijos. Aparentemente, el 5 de octubre tenía que abandonar el local, que alquilaba para su negocio porque el dueño del edificio habría tomado la decisión de no continuar con el contrato.

Los hechos aún están en investigación y de momento se desconoce si el hombre tenía antecedentes de problemas de salud mental. No obstante, el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña lo vincula directamente con el negocio de la vivienda.

Según han contado a laSexta, "es la gota que ha colmado el vaso", ya que este caso se ha producido pocas semanas después del suicidio de Olga, que se quitó la vida meses después de sufrir un desahucio, también en L'Hospitalet.

Han hecho un llamamiento para salir a las calles. En esta ciudad hay convocada una manifestación para este fin de semana, con una columna desde Barcelona, como homenaje a ella.

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