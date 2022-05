A pesar de que Isabel Díaz Ayuso es la única candidata a liderar el PP madrileño, la presidenta de la Comunidad de Madrid continúa su intensa campaña. El pasado fin de semana, en un acto en Arganda del Rey, acusaba a la izquierda de querer dividir a la sociedad y afirmaba que "en Madrid no hay clases sociales".

Unas palabras que, como Wyoming muestra en el vídeo sobre estas líneas, distan mucho de los datos que dicen que 1 de cada 5 madrileños está en riesgo de pobreza o exclusión social. Para el presentador de El Intermedio, solo hay una explicación para las palabras de Ayuso: "Que haya tanta distancia entre clases que los de arriba no sean capaces de ver a los de abajo". "En este Madrid hay algo más difícil que encontrarte con tu ex, que un rico se encuentre con un pobre" señala Wyoming que, no obstante, percibe una 'evolución' en el discurso de la presidenta madrileña: "Antes insultaba a los pobres, ahora solo niega que existan".

Dani Mateo, Ayuso y la regulación del cannabis

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado a la izquierda de defender el consumo de drogas al haber abierto el debate sobre la regularización del cannabis. Y lo ha hecho con unas controvertidas declaraciones: "Porros sí, pero que no se tome un bollo un niño". El análisis de Dani Mateo, en este vídeo.