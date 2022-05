Dani Mateo considera que es "normal" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haga declaraciones controvertidas para conseguir foco mediático porque se presenta ella sola a presidir el PP de Madrid: "Compite contra ella misma y tiene que superarse día a día", asegura.

Este es el único motivo, dice el presentador, que explicaría sus palabras sobre el debate de la regulación del cannabis que Más Madrid quiere llevar a la Asamblea de Madrid. Según la presidenta regional, la izquierda "va a demostrar su peor cara". "Vuelven al 'madrileños, colocaos, y el que no esté colocado que se coloque'. [...] No pasa nada, porros sí, pero que no se tome un bollo un niño o que no consuma carne un ciudadano", enarboló en uno de sus discursos el pasado fin de semana.

Dani Mateo cree que estas declaraciones no tienen ningún sentido porque "nadie tiene que consumir drogas en Madrid. Si quieres alucinar basta con escuchar a la presidenta".