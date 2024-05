El paso de Alberto González, pareja de Isabel Díaz Ayuso, no ha estado exento de polémica. La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado evitar a los medios de comunicación cambiándose el look: pelo rapado y barba afeitada. La detective Gallego visita El Intermedio para hablar sobre este caso.

"Según mis pesquisas el sujeto no se ha limitado a raparse las cabeza y cortarse la barba para despistar a la prensa sino que, además, Alberto González se ha puesto una peluca canosa para confundir a los periodistas", explica la detective. "Un momento, ¿este señor quién es? ¿Alberto González o Mortadelo?", se pregunta Wyoming. "Si los novios de Ayuso hacen estas cosas no es que no se encuentre nunca con sus ex, es que no los reconoce", añade el presentador

Parece que su estrategia ha surtido efecto ya que nadie ha conseguido imágenes suyas en el interior del juzgado. Por ello, la detective Gallego ha elaborado un retrato robot de González por si alguien se ha cruzado con él.

La detective le pone diferentes tipos de peinados como, por ejemplo, con una peluca canosa, otra un poco más llamativa con barba y pelo largo, "tipo Gandalf", "porque además hay que se un poco mago para hacer desaparecer dinero de cara a Hacienda", añade Cristina. La última peluca que le coloca es una similar a los estilismos capilares de la cantante Sia, bicolor y con un flequillo que le tapa media cara.