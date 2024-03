Isabel Díaz Ayuso ha evitado dar explicaciones sobre las nuevas informaciones sobre su pareja e insiste en que todo es una estrategia de la Moncloa. "Todo el poder de un Gobierno contra un particular son noticia para tapar que se va a votar en el Congreso de los Diputados la ley más corrupta de la historia de la democracia", ha criticado Ayuso, que ha afirmado que agradece a Pedro Sánchez "su intención" de "destruirla en lo personal para tapar la corrupción de su Gobierno".

Pero lo cierto es que las novedades del caso dejan en evidencia a Ayuso tras saberse que Alberto González no solo tiene un piso valorado en más de un millón de euros en el centro de Madrid, sino dos. La pareja también disfruta de un ático justo encima de su vivienda, pero, en este caso, a nombre de su abogado. El Gran Wyoming analiza estas informaciones en el plató de El Intermedio: "Lo que me llama la atención es que la pareja haya colgado en su terraza una bandera de España, me parece muy poco coherente, teniendo en cuenta sus negocios, el novio de Ayuso debía haber puesto una de Panamá".

Además, el presentador destaca que esta información no le cuadra porque Ayuso ha asegurado "que prácticamente vivía debajo de un puente". "Mi casa no me la paga nadie porque, además no tengo casa", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, a lo que Wyoming responde tajante: "Dice la verdad, no tiene casa, lo que tiene es un casoplón de dos plantas de 200 metros cada una". Además, después de escuchar cómo Ayuso aseguraba que tenía un "Golfito" de coche, Wyoming contesta: "Según Hacienda, no tiene 'un golfito', tiene dos, uno en el garaje y otro sentado al lado suyo en el sofá".