Wyoming, sobre las críticas del PSOE a Felipe González: "Parece el partido del meteorito, porque quieren cargarse al dinosaurio"

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio las críticas de Felipe González y Emiliano García-Page a Pedro Sánchez: "García-Page ha escogido airear los trapos sucios delante de todo el mundo".

Sandra Sabatés destaca en el plató de El Intermedio que "las medidas progresistas del Gobierno llegan en pleno conflicto interno en el PSOE". Y es que la periodista explica que, "si la semana apsada Felipe González afirmó que votaría en blanco en las elecciones si Pedro Sánchez seguía como líder", ahora "Emiliano García-Page el que "cargaba contra el Gobierno desde el seno del PSOE".

"Los dirigentes autonómicos y locales estamos pagando los platos rotos de la política nacional", ha asegurado García-Page. El Gran Wyoming contesta al presidente de la Junta de Castilla- La Mancha: "No sé quién pagará los platos rotos, pero en el reparto de tareas del PSOE, usted ha escogido airear los trapos sucios delante de todo el mundo". "Estoy seguro que le hubiera gustado más que le encargaran sacar al perro, concretamente, al 'Perro Sanxe' de La Moncloa", afirma el presentador de El Intermedio.

Por otro lado, miembros del ala socialista del Gobierno han querido defender a Pedro Sánchez criticando a Felipe González. "Hay jarrones chinos que, lamentablemente, ya no quedan bien en las estanterías", ha asegurado Ana Redondo, ministra de Igualdad, mientras que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha criticado que si González quiere que pierda el líder de su partido, el PSOE, tiene que pensar "qué hace en ese partido".

"Más que de la rosa, el PSOE parece dispuesto a convertirse en el partido del meteorito, porque está claro que les encantaría cargarse al dinosaurio", concluye El Gran Wyoming.

