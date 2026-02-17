Wyoming, de las veces que Sánchez prometió más vivienda: "Le votarán esas personas imaginarias que viven en esos pisos ficticios"

El Gran Wyoming repasa en este vídeo de El Intermedio todas las veces que Pedro Sánchez prometió más vivienda social e ironiza: "¡Más viviendas!, si al final van a sobrar".

Pedro Sánchez ha protagonizado un acto llamado 'España crece', una iniciativa público-privada para la creación de un fondo soberano que, asegura, permitirá movilizar en torno a unos 120.000 millones en inversiones.

Dentro de estos presupuestos destaca una partida de 23.000 millones de euros que tiene como objetivo la construcción de 15.000 viviendas al año. Sin embargo, como explica Sandra Sabatés, "más allá de este anuncio faltan muchos datos sobre dónde, cuándo y durante cuánto tiempo se construirán estos inmuebles".

El Gran Wyoming analiza la noticia de forma irónica: "¡Más viviendas!, si al final van a sobrar. Recordemos que el Gobierno de Sánchez ya prometió 12.000 viviendas solo en Madrid por la operación campamento, 43.000 más destinadas al alquiler asequible, otras 20.000 destinadas al alquiler social y ya que estaba lanzado anunció la construcción de 15.000 viviendas al año".

"Es un plan infalible, presidente, seguro que en las próximas elecciones le votan las 15.000 personas imaginarias que viven en esas viviendas ficticias", afirma el presentador.

