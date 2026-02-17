Fesser, sobre Ghislaine Maxwell, la mujer que reclutaba a menores para Epstein: "Trump la ha sacado de la prisión de máxima seguridad"

Guillermo Fesser explica en este vídeo que Donald Trump ha mandado a "Ghislaine Maxwell, la mujer que reclutaba a menores para prostituirlas con millonarios, a una prisión de mínima seguridad, donde puede ir al gimnasio y tiene menú del día".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio, donde analiza las novedades del caso Epstein. El periodista destaca que a Donald Trump "se le agrieta el terreno debajo de las botas": "Ha comparecido Pam Bondi, la Fiscal General del Estado, y puso de manifiesto la forma vergonzosa en la que se está gestionando la entrega de los documentos de Epstein".

Además, Fesser explica que "la mayoría de los documentos vienen con los nombres tachados, Bondi dice que para proteger a las víctimas, pero los demócratas afirman que es para proteger a Donald Trump". Y es que "Trump aparece 38.000 veces en los documentos que hemos podido ver, pero él dice que hay que olvidarse del asunto porque no tiene importancia", señala el periodista.

Por otro lado, el periodista destaca "la prueba de que esta investigación es una farsa": "En el Congreso ha habido una docena de supervivientes de la trama Epstein, que era un depredador sexual y es la mayor trama de abuso sexual de la historia de EEUU, todas dijeron que habían intentado denunciar los abusos ante el Ministerio de Justicia, pero a ninguna la habían escuchado".

"En un país normal, Bondi se hubiera girado, les hubiera mirado a los ojos y pedido disculpas, y les hubiera dicho que verían su caso, pero no pidió excusas, solo defendió a Trump diciendo que es el presidente más trasparente de la historia de EEUU", asegura Fesser, que lee documentos del FBI sobre testimonios de mujeres contra Trump. Además, "el Gobierno de EEUU cada vez parece más cerca de querer reclutar a Ghislaine Maxwell, la que reclutaba a menores para prostituirlas con millonarios".

Y es que Trump "ya la sacó de la prisión de máxima seguridad y sin justificación la tiene en una prisión de mínima seguridad en Texas, donde puede ir al gimnasio y goza de menú del día", afirma Fesser, que destaca que Maxwell, "que se acogió a la Quinta Enmienda durante el juicio, donde no quiso decir nada, dice que si Trump la perdona va a declarar". "Pero claro, declarará que Trump no hizo nada", asegura Fesser.

Por último, Fesser destaca que "el 81% de los estadounidenses quieren ver a los papeles sin tachones", ya que además de Trump hay más miembros del Gobierno de EEUU.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.