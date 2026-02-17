Ahora

Denuncia por acoso sexual

La Fiscalía de Málaga denuncia a Antonio Navarro, exlíder del PSOE de Torremolinos, por acoso sexual a una concejala

El contexto El Ministerio Público abrió diligencias de investigación en diciembre pasado tras recibir la denuncia de la propia víctima, que aportó las decenas de mensajes que este le había mandado.

El socialista Antonio Navarro en una imagen de archivo/ Europa PressEl socialista Antonio Navarro en una imagen de archivoEuropa Press

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga ha denunciado al ex secretario general del PSOE en Torremolinos Antonio Navarro por acoso sexual a una concejala, que aportó las decenas de mensajes que este le había mandado.

Fuentes fiscales confirman a laSexta la denuncia contra Navarro, contra quien el Ministerio Público abrió diligencias de investigación en diciembre pasado tras recibir la denuncia de la propia víctima. El Juzgado Decano procederá a su reparto entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Málaga.

La agencia EFE recoge textuales de la denuncia de la militante socialista, que relata que en el último trimestre de 2021 comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de Navarro, lo que le generó "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Dichos mensajes no solo los recibió la afectada en el ámbito laboral, sino también en horario nocturno, junto con otras acciones que le afectaban a la intimidad, todo ello "en el contexto de una relación de superioridad".

La denuncia recoge que, en un solo día, la mujer recibió más de 50 mensajes consecutivos. Además, Navarro aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente", según el texto. A finales de año, tras conocerse la denuncia y que la Fiscalía había abierto diligencias, el PSOE constituyó una gestora en Torremolinos presidida por Marisa Bustinduy y con Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Mueren cinco adolescentes en el incendio de un trastero de un bloque de viviendas en Manlleu (Barcelona)
  2. El Gobierno pedirá a la Fiscalía que investigue a X, Meta y TikTok por la creación de pornografía infantil mediante sus IA
  3. La exconcejala de Móstoles se querella contra el alcalde y el PP por acoso sexual, laboral, lesiones y coacciones
  4. Vox disfraza su islamofobia de protección a las mujeres: el Congreso debate el veto al burka y al niqab con el apoyo del PP y el 'no' de Junts
  5. Renfe e Iryo reanudan el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía un mes después del accidente de Adamuz
  6. Descubren una bacteria de hace 5.000 años bajo el hielo resistente a 10 antibióticos modernos