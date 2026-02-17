La Fiscalía de Málaga denuncia a Antonio Navarro, exlíder del PSOE de Torremolinos, por acoso sexual a una concejala

El contexto El Ministerio Público abrió diligencias de investigación en diciembre pasado tras recibir la denuncia de la propia víctima, que aportó las decenas de mensajes que este le había mandado.

La Fiscalía de Violencia contra la Mujer de Málaga ha denunciado al ex secretario general del PSOE en Torremolinos Antonio Navarro por acoso sexual a una concejala, que aportó las decenas de mensajes que este le había mandado.

Fuentes fiscales confirman a laSexta la denuncia contra Navarro, contra quien el Ministerio Público abrió diligencias de investigación en diciembre pasado tras recibir la denuncia de la propia víctima. El Juzgado Decano procederá a su reparto entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en Málaga.

La agencia EFE recoge textuales de la denuncia de la militante socialista, que relata que en el último trimestre de 2021 comenzó a recibir mensajes de contenido sexual, insinuaciones y proposiciones no deseadas ni consentidas por parte de Navarro, lo que le generó "un ambiente intimidatorio, degradante y humillante".

Dichos mensajes no solo los recibió la afectada en el ámbito laboral, sino también en horario nocturno, junto con otras acciones que le afectaban a la intimidad, todo ello "en el contexto de una relación de superioridad".

La denuncia recoge que, en un solo día, la mujer recibió más de 50 mensajes consecutivos. Además, Navarro aprovechaba cualquier ocasión para "sobrepasarse también físicamente", según el texto. A finales de año, tras conocerse la denuncia y que la Fiscalía había abierto diligencias, el PSOE constituyó una gestora en Torremolinos presidida por Marisa Bustinduy y con Leticia Teboul y Daniel Moreno como vocales.

