Wyoming responde a María Guardiola: "Feminismo y Vox son como Andy y Lucas, términos incompatibles"

El Gran Wyoming destaca en este vídeo de El Intermedio que a María Guardiola "se le puede aplicar la Ley de la Gravedad, aceptar todo lo que le pida Vox por grave que sea".

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, se ha plegado a Voxante el miedo a una repetición electoral deshaciéndose en halagos. La misma que hace unos días aseguraba en redes sociales que había propuesto una abstención del PSOE que le permitiera formar gobierno, asegura hoy en una entrevista en Okdiario que su mayor miedo "es el sanchismo".

En una entrevista en 'Okdiario', la popular llega a sorprender asegurando que en esos puntos de encuentro con la extrema derecha está el feminismo. "El feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", defiende la baronesa del PP insistiendo en que no sabe "qué impide que firmemos ese acuerdo ya".

Unas palabras que dejan alucinado a El Gran Wyoming: "¿Ah, sí?, pues vaya feminismo". "Señora Guardiola, feminismo y Vox son como Andy y Lucas, términos incompatibles", asegura tajante el presentador de El Intermedio, que destaca que parece "que quiere volver a ser investida a toda costa, aunque sea a cambio de plegarse a los postulados de los señores de Vox". "Y no, no es un término que me haya inventado yo, lo decía la propia Guardiola en la campaña electoral", asegura Wyoming, que muestra cómo la popular afirmaba que Abascal tenía un "tufo machista".

"María Guardiola ha demostrado tener una gran flexibilidad ideológica, hasta tal punto que ha conseguido inclinarse hasta formar un ángulo de 90 grados exacto para hacerle la reverencia a Abascal", asegura Wyoming. "Es el Teorema de Guardiola, en número de grados de inclinación de su cuerpo es directamente proporcional al nivel de desesperación por ser investida, aunque también se le puede aplicar la Ley de la Gravedad, aceptar todo lo que le pida Vox por grave que sea", concluye el presentador.

