Page se revuelve ante la falta de autocrítica del PSOE por los resultados de Aragón: "Quiero recordar a la dirección que son responsables de los candidatos"

Emiliano García-Page atiende a los medios en el Palacio de Fuensalida

Los detalles El presidente autonómico afirma que "no puede ser que se hunda toda la infantería para que siga existiendo cuartel general".

Emiliano García-Page ha vuelto a mostrarse duro con la gestión de su partido, en esta ocasión por la falta de autocrítica tras los malos resultados electorales en Aragón. En esa comunidad, los socialistas han perdido cinco escaños y, cuatro días después de los comicios, la candidata Pilar Alegría ha sido la única en entonar un tímido mea culpa.

Hasta ahora, ni Pedro Sánchez ni nadie del núcleo duro del Gobierno han dado explicaciones por lo ocurrido, que se suma también a la debacle de diciembre en Extremadura. Allí el PSOE perdió diez escaños con respecto a las elecciones anteriores y obtuvo su peor resultado histórico en la región.

Por eso, el presidente de Castilla-La Mancha ha recordado a la dirección socialista que "son también responsables de los candidatos, de las candidaturas y de los alcaldes actuales".

"Se tienen que hacer responsables de sus resultados. Lo que no puede ser es que aquí termine hundiéndose en la trinchera toda la infantería para que, simple y llanamente, siga existiendo cuartel general", ha reprochado Page en declaraciones a los medios.

Su reacción ha llegado después de que el ministro Óscar López incluso haya señalado al PSOE del fallecido Javier Lambán por los malos resultados, al afirmar que "en lugar de hacer oposición al señor Azcón, se dedicó a hacer otra cosa, por cierto, muchas veces con argumentos que eran de la derecha".

En una entrevista en Radio Nacional, el que fuera jefe de gabinete de Presidencia ha defendido que, por esa razón, "el PP no tenía un desgaste que tenía que haber tenido".

