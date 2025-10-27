Ángela Claverol, presidenta de Amama: "Hasta que no salgan todas las afectadas no vamos a parar"

Este domingo miles de personas se han concentrado frente al Palacio de San Telmo, en Sevilla, para protestar por la gestión de la Junta de Andalucía de los cribados del cáncer de mama.

Andrea Ropero acudía este domingo a Sevilla para asistir a la concentración convocada por la Asociación Amama para protestar contra los errores de la Junta de Andalucía con los cribados del cáncer de mama. Ángela Claverol, presidenta de la asociación, ha charlado con la reportera.

La presidenta expone que el principal mensaje que querían trasmitir con esta concentración frente al Palacio de San Telmo es que no van a parar. "Esto solo acaba de empezar", indica, "hasta que no atienda a todas las mujeres, hasta que no diga la verdad de lo que pasó y hasta que no salgan todas las afectadas no vamos a parar".

La Junta de Andalucía, como señalaba Ropero, afeaba a Amama el no haber querido reunirse con ellos. Claverol anuncia que se iban a reunir con ellos, "pero no para hacernos la foto". "Era necesario que viera esto para juntarnos", añadía, "era necesario que se diera cuenta que esto no es política, esto son vidas humanas".

"Esta semana, si quiere, vamos a ir a verle y que nos diga, si vamos a ir, qué soluciones han puesto, aparte de las que han dicho", añade Clavero. Esta indica que todavía no han podido ver los resultados de las medidas ya aplicadas. "Las mujeres estamos igual", se lamenta, "¿dónde están las pruebas? No las han llamado, no les han hecho la ecografía".

