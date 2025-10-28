Una mujer que estuvo 16 meses con cáncer sin saberlo por el error en los cribados: "Si hubiera sido más agresivo, me hubiera ido"

"Me considero afortunada porque me lo he palpado y no era un cáncer tan agresivo como el que otras mujeres han podido desarrollar, si no, yo en estos 16 meses me habría ido", afirma esta mujer afectada por el error en los cribados.

Una mujer víctima de uno de los cribados mal gestionados de Andalucía hasta el punto de que ha estado 16 meses sin saber que tenía cáncer. "Esto que veis es la mamografía que me hicieron en noviembre de 2023, y pone que no hay informe, esta captura de pantalla la tomé el 5 de enero de 2025, que es cuando mi médico de cabecera me dice que le bulto que he palpado me lo tenían que haber mirado hace 16 meses porque en la mamografía ya salía algo, peor nunca me citaron", explica la mujer.

"Me considero afortunada porque me lo he palpado y no era un cáncer tan agresivo como el que otras mujeres han podido desarrollar, si no, yo en estos 16 meses me habría ido", afirma la mujer, que destaca que necesita "contarlo para que las mujeres que lo escuchen, cuando se noten lo mínimo, reclamen y cuando se hagan una mamografía pidan sus resultados".

Por otro lado, Andrea Ropero también habla con Anabel, otra de las mujeres afectadas por estos fallos y que ha estado "un año sin saber" que tenía cáncer de mama: "Estoy dolorida porque llevo una semana operada, pero estoy muy emocionada de que haya venido mucha gente". "He estado un año con cáncer de mama sin saberlo", denuncia Anabel, que ha sufrido duras consecuencias: "Me han hecho mastectomía en el pecho derecho y operación en el izquierda, que tenía un nódulo benigno y me lo han quitado".

Tras tener que operarse por ese retraso en los resultados, Anabel asegura que "nadie" de la Junta de Andalucía se ha puesto en contacto con ella: "Todos los médicos no nos sueltan de las manos, están pendiente de nosotras sin obligación, pero las personas que tienen que arreglar este problema tan grave no se han preocupado de nosotras, ni siquiera nos han preguntado". "Somos víctimas de un error de ellos", denuncia Anabel, que insiste: "Esto no es política de ningún color, esto es la salud de las mujeres".

