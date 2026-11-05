Pedro Arrojo, doctor en física, denuncia la opacidad de los centros de datos: "Imponen un silencio absoluto a los países"

Arrojo expone que Aragón "ha ofrecido la enorme energía eólica y solar que se produce barata, muy barata y se les ha ofrecido el agua que se supone que hay en el eje del Ebro y que tanto se ha reivindicado frente a trasvases y otros usos".

Establecer 28 centros de datos en Aragón. Es el plan del Gobierno de Jorge Azcón para atraer a grandes empresas tecnológicas a la región. Sin embargo, esta apuesta va en contra de la sostenibilidad medioambiental de esta comunidad autónoma por su elevado consumo energético y de agua.

Pedro Arrojo, doctor en física y profesor de la Universidad de Zaragoza, relata que estos centros conllevan "un uso masivo de electricidad que lleva a consumir prácticamente toda la energía y el esfuerzo que se está haciendo en energías alternativas".

Arrojo expone que Aragón "ha ofrecido la enorme energía eólica y solar que se produce barata, muy barata y se les ha ofrecido el agua que se supone que hay en el eje del Ebro y que tanto se ha reivindicado frente a trasvases y otros usos". "Se les ha ofrecido a precio de ganga en situaciones de sequía", añade.

Pero aún más preocupante es para el profesor el secretismo que hay detrás de estos centros de datos. "Imponen el silencio absoluto a los países, las localidades y las regiones. Se firman contratos públicos de agua y electricidad que no se publican", expone Pedro Arrojo para concluir.

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