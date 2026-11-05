El alcalde de Villamayor de Gállego, contra la instalación de dos macrocentros de datos en su localidad: "Dejamos de ganar alrededor de 60 millones"

José Luis Montero se opone radicalmente a esta operación promovida por el Gobierno de Jorge Azcón: "Estoy en contra por las formas, están exentos del impuesto de sociedades y de obras".

En los últimos meses, el Gobierno de Aragón ha apostado por instalar macrocentros de datos en la región. Concretamente son 28 los que se establecerán en la comunidad autónoma. Está previsto que dos de ellos se instalen en la localidad zaragozana de Villamayor de Gállego.

Su alcalde, José Luis Montero, se opone radicalmente a esta operación promovida por el Gobierno de Jorge Azcón. "Estoy en contra por las formas, no puede ser que se tramiten estas grandes industrias como si fuera un PIGA (Plan de Interés General de Aragón", relata a El Intermedio.

"En todos estos proyectos están exentos del impuesto de sociedades y de obras", afirma el edil, que expone que, "si estas empresas vinieran con un trámite normal, pagando el impuesto, dejarían alrededor de 50 o 60 millones de euros". "Como vienen con el PIGA, ya no nos lo pagan", puntualiza.

Pero eso no es todo. En realidad, este centro de datos ni siquiera tendrá un impacto en términos de empleo para los vecinos: "Dicen que genera muchos puestos de trabajo, pero no serán del municipio, porque son una mano de obra muy cualificada".

"¿Cuántos ingenieros informáticos puede haber en Villamayor? A lo mejor uno, y en las cuestiones de mantenimiento pueden trabajar escasamente 30 o 40 personas", relata el alcalde.

"Es una lucha de David contra Goliat luchar contra estas macro empresas para un municipio y para un alcalde de un municipio así es complicado, pero sí que voy a intentar dejar esa impronta para que repercuta para bien en la gente de aquí", concluye José Luir Montero.

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.