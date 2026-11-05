'Ayuso' invita a 'Milei' a quedarse en su casa y le prepara una cena "argentino-madrileña": "Empanadas de gallineja y mate de cañita"

Cristina Gallego se convierte en Isabel Díaz Ayuso y, después de una larga jornada, vuelve a casa donde se encuentra su 'invitado', Javier Milei, con el que tiene previsto un plan "tranqui": "Iker Jiménez y mantita".

Tras una jornada marcada por la Asamblea de Madrid, la huelga de profesores y la Cumbre Iberoamericana, 'Isabel Díaz Ayuso' por fin se relaja en su casa, donde tiene un invitado muy especial: Javier Milei.

Cristina Gallego se convierte en la presidenta de la Comunidad de Madrid que, con la ayuda del 'conserje' Dani Mateo consigue sortear a unos "boicoteadores de las huelgas mafiosas" que querían hacerle "un escrache con una lona comunista pro Hamás". "Son los albañiles que van a reformar la fachada", le explica Dani.

La 'presidenta madrileña' ha traído a su 'huésped' argentino una cena "argentino-madrileña": "Empanadas de gallineja y, de beber, mate de cañita". 'Ayuso' cuenta que ha decidido alojar a Milei en su casa porque "Madrid es una ciudad que acoge a los que aman la libertad, siempre que no seas inmigrante, profesor, mena, comunista o del Sindicato de Inquilinas".

Hoy 'Ayuso' asegura que tiene preparado un plan "tranqui": "Iker Jiménez y mantita". Sin embargo, hay un problema: Milei se ha quedado encerrado en su habitación, donde aprovecha para ensayar sus insultos contra Pedro Sánchez. "Yo le añadiría un toquecito un poquito más castizo y diría: 'Impresentable dictador, Pedro Sánchez me gusta la fruta'", le recomienda la 'presidenta'.

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