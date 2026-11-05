Wyoming, tras los batacazos de Trump y Bolsonaro: "Quizás la ola ultra no sea tan inevitable como creíamos"

El Gran Wyoming asegura que queda probado que "una campaña cercana, basada en propuestas que busquen mejorar la vida de los ciudadanos, cala entre los electores".

Este martes, Donald Trump sufrió un duro revés tras el batacazo del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, las conocidas como 'midterm'. Los demócratas se hicieron con el control total del Senado y de la Cámara de Representantes y arrasaron en varios de los feudos tradicionales de los conservadores.

Esto se suma a la victoria de Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en Brasil y a la enorme pérdida de popularidad sufrida por el presidente argentino Javier Milei tras tres años en el poder.

Ante esta situación, El Gran Wyoming asegura que queda probado que "una campaña cercana, basada en propuestas que busquen mejorar la vida de los ciudadanos, cala entre los electores".

"Hay esperanza, amigos", sostiene el presentador de El Intermedio, que argumenta que "después de la victoria de Lula en Brasil, de los estudiantes en Serbia o de los demócratas en las 'midterm', quizás la ola ultra no sea tan inevitable como creíamos, o quizá simplemente está llegando a su fin, porque la gente ya se ha hartado de los Milei, de los Trump, de los Orbán o los Ayuso".

*Vuelve a ver el programa completo de El Intermedio en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.