Wyoming, sobre la comparecencia de Mazón en Les Corts: "No veía a nadie echar tantos balones fuera desde Morata"

Wyoming analiza en este vídeo la comparecencia de Carlos Mazón, donde ha evitado contestar preguntas y ha leído un discurso en el que evitaba responsabilidades y culpaba al Gobierno de Pedro Sánchez.

Carlos Mazón comparecía en la comisión de Les Corts sobre la DANA en una intervención donde no ha contestado a ninguna pregunta sobre su comida en 'El Ventorro' o lo que estuvo haciendo desde que dejó el restaurante y llegó al CECOPI. Preguntas que, señala Wyoming, "aunque no conteste ahora le van a acompañar toda la vida, como su sueldo vitalicio y sus dos asesores".

El president en funciones optaba por leer un discurso que traía escrito en el que evitaba asumir cualquier tipo de responsabilidad y culpaba al Gobierno de Pedro Sánchez. "No veía a nadie echar tantos balones fuera desde Morata", reacciona el presentador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas.

Al ver a Mazón "repetir las mismas mentiras y excusas de siempre", Wyoming afirma que "para escuchar la misma cantinela, prefiero cuando lo hacía como cantante".

Nada más acabar su comparecencia, Mazón abandonaba Les Corts por la puerta de atrás para no cruzarse con las familias de las víctimas que se manifestaban fuera, lo que para Wyoming demuestra que Mazón "es la reencarnación de Houdini, pero con chaleco de emergencias en lugar de camisa de fuerza".

