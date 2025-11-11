"Tú te fijabas en todo, pero no colaborabas en nada": así responde Thais Villas a un señor que ha empezado a hacerse la cama a los 66

Thais Villas habla en un centro de jubilados sobre cómo era antes el reparto de las tareas domésticas. ¿Había reparto? ¿Se ocupaban de todo ellas? Sus respuestas, y las reacciones de la reportera, en este vídeo.

Thais Villas visita un centro de jubilados y pensionistas para hablar del reparto de las tareas domésticas. "No había reparto", comenta María, que señala que "los niños y la casa eran tuyos, los maridos con trabajar su jornada era suficiente". En este sentido, apunta que su marido "era muy bueno, pero un poquito corto para echarte una mano".

Alfredo reconoce que con la madre de sus hijos "solo trabajaba" y en casa "no hacía nada". Sin embargo, con su segunda "vivencia", "trabajábamos los dos y hacía lo que podía".

Manoli afirma que su marido tampoco hacía nada, salvo cocinar aquello que le gustaba. Fina, sin embargo, recuerda que con su marido "los fines de semana él se ponía por un lado y yo por otro y limpiábamos toda la casa". "¿De dónde lo sacaste? Eso es una joya", reacciona Thais.

Félix comenta que siempre ha hecho cosas de la casa, pero que después de enviudar lo hace más a menudo, sobre todo lavar y planchar que antes "no sabía cómo iba". Mateo, por su parte, señala que también compartía las tareas domésticas con su mujer, aunque reconoce que empezó a hacerse la cama "cuando me casé".

Alfredo tardó más, pues asegura que ha empezado a hacerse la cama a los 66 años. No ha necesitado aprender, pues explica que, con sus dos "vivencias", "me fijaba en todo". "Tú te fijabas en todo, pero no colaborabas en nada", le responde Thais.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.