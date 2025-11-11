Almeida se muestra tajante cuando Andrea Ropero le pregunta por los de Abascal: "Nosotros no votamos de la mano de Vox"

Andrea Ropero acude a un desayuno informativo del Partido Popular para preguntar sobre las negociaciones con Vox en Valencia y otros temas de actualidad. Algunos dirigentes evitan responder, mientras otros, como José Luis Martínez-Almeida y Rafael Hernando, sí atienden a la periodista.

Andrea Ropero se ha trasladado hasta el desayuno informativo ofrecido por Miguel Tellado para preguntar a los miembros del Partido Popular sobre las negociaciones con Vox en Valencia y otros temas de actualidad.

La reportera se encuentra primero con Cayetana Álvarez de Toledo, quien presentaba el acto. Sin embargo, esta prefirió no contestar a las preguntas de Ropero. Otro que se limitó a decir "buenos días" fue Alfonso Serrano, que al ver a Andrea Ropero en la puerta ya puso un mal gesto. "Pero no me ponga esa cara, señor Serrano, que son las nueve menos cuarto de la mañana", le pidió la periodista.

Por otro lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sí se paró a atender las preguntas de Andrea Ropero. El edil madrileño quiso dejar claro que su partido no iba de la mano de Vox y, cuando la periodista le recuerda que en Europa ambos han votado en contra del Pacto Verde, esto es lo que responde: "Nosotros no votamos de la mano de Vox, votamos lo que creemos en cada momento".

Cuando Andrea Ropero le plantea si conoce qué es lo que va a pedir Vox en Valencia por aceptar a Pérez Llorca como sustituto de Mazón, Almeida se encoge de hombros y dice: "Eso sí que ni idea, eso ya no se lo puedo decir yo".

A la salida del desayuno informativo, la reportera de El Intermedio consigue hablar con Rafael Hernando sobre Pérez Llorca. "Hay muchísima gente muy preparada para asumir la responsabilidad. Creo que ahora lo que hay que hacer es tener un Gobierno estable y mi partido tiene personas enormemente preparadas", se limita a decir el popular.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí