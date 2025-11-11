Guillermo Fesser, tras la reapertura del gobierno de EEUU: "Ocho cagones le han dado un cheque en blanco a Trump"

El corresponsal señala que siete senadores demócratas han roto la disciplina de partido y han votado junto con los senadores republicanos. "Los senadores demócratas no representan a los electores sino al dinero que financia sus campañas", critica el periodista.

El Senado de EEUU ha aprobado el fin del cierre del Gobierno gracias al apoyo de siete demócratas y un senador independiente. Como señala el Gran Wyoming, esa apertura ha provocado "una crisis sin precedentes entre los demócratas". Guillermo Fesser señala que, para los demócratas, votar no al gastro previsto en los presupuestos y provocar el cierre del Gobierno era una oportunidad de plantar cara a Donald Trump. "Si votaban sí 14 millones de estadounidenses se iban a quedar sin seguro médico y otros 20, posiblemente, se les iba a duplicar absolutamente la prima de este seguro", indica el corresponsal.

"Tenían que explicarle muy bien a los ciudadanos lo que iban a hacer, lo hicieron y lo consiguieron", añade el periodista. "Y, resulta, que llegamos a las elecciones del pasado martes, donde los demócratas barrieron completamente, y Trump estaba en los índices más bajos de popularidad", indica.

El corresponsal indica que el órdago era que "o Trump cambiaba estas políticas y dejaba que la gente siguiera con el seguro, o los demócratas prometieron que iban a seguir con el cierre hasta el final de la legislatura". El presidente estadounidense "ha sido muy vengativo y ha tomado medidas muy punitivas", indica el periodista.

Pero, tras 41 días de cierre, "con toda sorpresa, siete senadores demócratas y uno independiente han decidido este lunes romper la disciplina, unirse a esos 54 republicanos y poder abrir el gobierno, sin concesiones ninguna a lo que pedían". "En el entorno de la Casa Blanca se han tomado esto con burlas, confirmando que el Partido Demócrata 'no tiene pelotas'", añade.

El corresponsal señala que "el sistema no funciona y que los senadores demócratas no representan a los electores sino a las compañías y el dinero que financia sus campañas". Fesser indica que "se suponía que era una batalla nacional para salvar el seguro de los americanos y no una escaramuza parcial de cada senador para salvar su trasero".

Fesser cree que esto va a provocar que se celebren primarias para puestos que ocupan candidatos que tenían su asiento asegurado para 2026. Y sentencia: "Ocho cagones lo que han dado es un cheque en blanco para que Trump pueda seguir haciendo de las suyas".

