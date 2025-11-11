"¡Qué pena!": 'Dora' lamenta que no haya triunfado su idea de convertir el Valle de Cuelgamuros en el 'Valle de Cuelgamonos'

'Dora la Conservadora', el personaje interpretado por Cristina Gallego en El Intermedio, ha vuelto al plató para repasar con ironía y humor las noticias más polémicas de la actualidad política y social.

'Dora la Conservadora' , interpretada por Cristina Gallego, irrumpe en el plató de El Intermedio para comentar las noticias más destacadas del panorama político y social de España.

En esta ocasión, 'Dora' analiza la polémica del alcalde de Puente de Génave, en Jaén. Según explica, "Francisco García Avilés, que pese a las presiones sufridas por los rojos comunistas censores, ha seguido repartiendo su calendario con la imagen de Franco", aplaude.

Además, añade que las frases que aparecen en el calendario, como ''¡Viva España!'o 'Arriba España!' "habría que repetirlas muchísimo más". "El bueno de Francisco ha respondido a las críticas diciendo que todo es culpa de la sociedad de mierda que carga contra la derecha y que no han asumido que perdieron la Guerra Civil", una opinión que celebra 'Dora la Conservadora'.

Sin embargo, no todo son buenas noticias para 'Dora', pues Dani Mateo le comunica que su proyecto para resignificar el Valle de Cuelgamuros no ha sido el elegido. "¡Qué pena! No ha ganado mi idea de convertirlo en el 'Valle de Cuelgamonos'", lamenta 'Dora la Conservadora'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí