Wyoming compara a la ultraderecha con un cocodrilo: "Vive en las ciénagas más turbias y es extremadamente agresivo"

El presentador expone que existen personas que se creen capaces de domesticar a este animal y lo hacen con "leyes reaccionarias, cuotas de poder desmedidas en gobiernos autonómicos o, incluso, concesiones".

"¿Os gustan los animales?", pregunta el Gran Wyoming. El presentador afirma que a él le gustan "muchísimo". "He tenido todo tipo de animales: perros, gatos, caballos, conejos, loros... hasta un cerdo", explica. Pero, como indica, hay animales que nunca tendría, por ejemplo, un koala.

"Es muy mono, pero es aburridísimo", explica, "se pasa el día colgado de una rama, comiendo, no saluda, no juega, no hace monerías". Wyoming cuenta que tampoco tendría un cocodrilo, "pero por motivos bien distintos".

"Es igual de aburrido que un koala", afirma, "pero mucho más cabronazo, nunca se mueve y, para una vez que lo hace te arranca una pierna". El presentador afirma que, además, es un animal que no se puede domesticar debido a su agresividad y su "escaso volumen cerebral".

Wyoming indica que en política "hay una especie de cocodrilo que vive en las ciénagas más turbias y es extremadamente agresivo: se llama ultraderecha". En la misma, también hay personas convencidas de que son capaces de "domesticar al cocodrilo a base de hacerle todo tipo de regalos: leyes reaccionarias, cuotas de poder desmedidas en gobiernos autonómicos o, incluso, concesiones como la que hemos visto en el Parlamento Europeo".

"El PP español se ha demarcado de sus socios europeos y ha votado junto a la ultraderecha contra el objetivo de emisiones contaminantes", explica el presentador de laSexta. Este objetivo es considerado imprescindible por la Unión Europea "para hacer frente al cambio climático".

El presentador indica que "entre el futuro y el bienestar de los europeos y el cocodrilo, el PP apuesta por el cocodrilo". Wyoming señala que estos no se dan cuenta de que, "dentellada a dentellada, el bicho se los está comiendo poco a poco". "Para el cocodrilo, los populares no son amigos, ni aliados, son el menú del día", añade.

Wyoming aconseja al Partido Popular, librarse del cocodrilo "cuanto antes". "Búsquense otro animal de compañía y, sobre todo, no nos llenen la casa de cocodrilos a los demás", concluye.

