Wyoming, compara al Govern valenciano con 'el peor equipo de fútbol': "Allí serían titulares; aquí solo van a estar en el banquillo de los jugados"

El Gran Wyoming dedicó su monólogo de hoy a la gestión del Govern valenciano durante la DANA y no se cortó: los comparó con el Tuv Azargannud, un equipo de fútbol de Mongolia conocido por ser 'el peor equipo de la historia' tras encajar 111 goles en los primeros nueve partidos de la temporada pasada. "Este equipo está claro que necesita un jugador top, estuvieron a punto de fichar a Sergio Ramos, pero les daba miedo que se pusiera a cantar en la ducha", ironizó el presentador.

Wyoming señalo que "tras la nefasta gestión de la DANA, creíamos que los principales problemas fueron la ausencia y las mentiras de Mazón, pero poco a poco hemos ido conociendo que todo el equipo hace aguas".

El presentador hizo referencia a la citación judicial de la vicepresidenta Susana Camarero, que abandonó la reunión del CECOPI durante la DANA para acudir a una entrega de premios. También criticó los audios filtrados de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, que evidenciarían que mintió sobre el envío del SMS de alerta que llegó a los móviles mientras varias personas se encontraban en peligro, y cuestionó su idoneidad para el cargo.

"El fallo de Valencia fue sistémico, culpa de un equipo lleno de incompetentes que no estaban preparados para gestionar una situación de emergencia y de irresponsables capaces de ausentarse de su puesto para acudir a un evento en mitad de una catástrofe", resumió Wyoming. "Todo esto demuestra que el fallo fue sistémico", concluyó. "Un equipo lleno de incompetentes, incapaces de gestionar una emergencia. Si fueran futbolistas, mejor que se vayan al Tuv Azargannud, allí al menos serían titulares. Aquí, solo estarán en el banquillo… y en los juzgados".