Guillermo Fesser, sobre Trump tras acusar a la izquierda del asesinato de Charlie Kirk: "Está llamando a la revancha"

Guillermo Fesser explica en este vídeo quién era Charlie Kirk, el activista ultra asesinado en Utah y lo que supone este crimen para la polarizada sociedad de EEUU: "Las minorías rezan para que el asesino no sea negro, latino o transgénero".

Guillermo Fesser analiza desde Nueva York la última hora del asesinato del activista ultra Charlie Kirk. El corresponsal de El Intermedio afirma que en el momento de su muerte, Kirk "ya no era una persona, era todo un movimiento en Estados Unidos".

En el vídeo sobre estas líneas, explica que inició su movimiento con la victoria de Barack Obama en las elecciones presidenciales "y cuando vio un negro en la Casa Blanca dijo: 'Hasta aquí hemos llegado'". Desde ese momento, comenzó a difundir su ideología contra los musulmanes, los transexuales y en defensa de las armas y la Biblia.

Así finalmente se convirtió en un ídolo para el movimiento 'MAGA' y muy cercano al círculo de Donald Trump, del que decía que era "un hombre que viene a defender la patria de los que quieren expoliarla". "Lo que no decía es que la gente como Trump son los que la expolian porque recortan los impuestos de sí mismos para que no le lleguen al pueblo", apunta Fesser.

El corresponsal apunta que Kirk también estaba en contra del movimiento 'Black Lives Matter' y que incluso llegó a comparar a Mahoma con Jeffrey Epstein y cuestionó el discurso sobre la existencia de Palestina.

Respecto a las acusaciones de Trump a la izquierda radical de estar detrás del asesinato, Fesser asegura que "en lugar de llamar a la reconciliación está llamando a la revancha" y recuerda que, en los últimos tiempos, los discursos del odio también se han saldado con la muerte de una congresista en Minnesota o el ataque a Nancy Pelosi, así como la horca que había instalada el día del asalto al Capitolio.

Por este motivo, señala que cada miembro de una minoría "está pidiéndole a Dios que el asesino no sea negro, latino o transgénero".