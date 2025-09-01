El Gran Wyoming reacciona a 'Cibeles' de Sergio Ramos: "¿Por qué cantan todos como si estuvieran debajo de una pala?"

El presentador de El Intermedio afirma que, como músico, la canción del futbolista le parece "irrelevante". Además, desvela,irónico, que no ha conseguido entender qué dice la canción, pero que entiende que es "una canción protesta".

El Intermedio estrena su nueva temporada este lunes a partir de las 21:30 h en la Sexta. Su presentador, El Gran Wyoming, conecta con Más Vale Tarde para hablar sobre la vuelta del programa y hablar sobre la actualidad de nuestro país.

Y uno de los temas que está generando un mayor revuelo este lunes es la nueva canción de Sergio Ramos. El futbolista ha lanzado 'Cibeles', un tema en el que habla sobre su salida del Real Madrid y, además, no duda en lanzar varios mensajes al club blanco.

Wyoming se ha dejado llevar por el ritmo del tema. "Se te van los pies, ya lo veo, Wyoming", afirma Cristina Pardo. "Se me va la cabeza completamente", responde el presentador. Cristina le pide a Wyoming una valoración "como músico" y este responde que le parece "una cosa irrelevante".

"Todos ponen la misma voz", añade, "¿por qué cantan todos como si estuvieran debajo de una pala?". El presentador considera que esta moda a él le pilla "muy lejos". "Soy más de Rubén Blades, Willy Colón, de toda esa gente", añade. "De todas maneras, no me he enterado de lo que dice, pero entiendo que es una canción protesta", concluye, irónico.