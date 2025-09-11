'Ayuso' prepara la llegada de La Vuelta a Madrid: "A ver si pillo al equipo Israel y les doy la llave de la ciudad"

Cristina Gallego se convierte en una 'Isabel Díaz Ayuso' ciclista que prepara a la Comunidad de Madrid para afrontar la etapa de la ronda española y evitar que los manifestantes propalestinos paren la carrera.

Las manifestaciones propalestinas de varios grupos de españoles están alterando el recorrido habitual de La Vuelta a España, con suspensiones de etapa, exigiendo la expulsión del equipo Israel-Premier Tech.

'Isabel Díaz Ayuso', interpretada por Cristina Gallego, se ha subido a la bicicleta para preparar la llegada del pelotón a Madrid este domingo: "Voy igual que la economía madrileña: como un tiro. Voy escapada, a mi ritmo y en cabeza. Voy igual que el PP, no voy a permitir que esos antisemitas perroflautas boicoteen el paso de La Vuelta ciclista por Madrid".

'Ayuso', cansada del apoyo a Palestina, se le ha ocurrido premiar al equipo israelí cuando llegue a territorio madrileño: "A ver si pillo al equipo Israel y les doy la llave de la ciudad. Y de paso les pongo la Oficina del Hebreo, que los pobres lo están pasando fatal".

Con un recorrido tan largo, ha necesitado el avituallamiento del 'ayudante' Dani Mateo. "Dime que he atropellado a un asqueroso manifestante contra el 'genocidio' de Gaza", le dice 'Ayuso' al sufrir un percance durante el recorrido. "Era un bache, esta carretera está fatal. ¿Quiere que ponga un tweet echándole la culpa a Óscar Puente y al 'perro' Sánchez?", le comenta su 'ayudante'.

"Vale. Y luego programa una obra y le das el contrato a Quirón. Así mi ciudadano particular pues puede hacer algún 'buisness' y se le pasa el disgusto por la declaración de la inspectora esa", concluye 'Ayuso'.