Nerea Pérez de las Heras advierte del peligro de la IA: "Está entrenada para darte la razón"

"Tú le metes a ChatGPT la lista de la compra y te dice que no ha leído nunca nada tan brillante", utiliza de ejemplo la periodista para defender su argumento.

La periodista Nerea Pérez de las Heras ha tratado la IA en su sección 'Frecuencia Nerea' de El Intermedio. Ella ha confesado que utiliza los chatbots, aunque "solamente para las cosas de robots como traducir las notificaciones de Hacienda".

Ante la preocupación de que le sustituyan, también ha tranquilizado a El Gran Wyoming: "¿Cómo te va a sustituir a ti una máquina? ¿Cómo se va a sentar ahí una máquina a leer un prompter y a levantar la ceja exactamente dos milímetros cada 36 segundos?".

Eso sí, la periodista ha advertido de la peligrosidad de conversar con estas herramientas: "Está entrenada para darte la razón. Tú le metes a ChatGPT la lista de la compra y te dice que no ha leído nunca nada tan brillante. Es como un empleado súper pelota que quiere caerle bien al jefe".

Como comenta, en 72% de los niños de EEUU cuentan sus problemas a la IA según 'New York Times'. Y, ante algo que te da la razón, puede alimentar a los más jóvenes sus problemas de salud mental: "La gente muy joven, sobre todo en EEUU, está empezando a utilizar a ChatGPT como psicólogos. Y cuando estás en una espiral de angustia, que te de la razón alguien no es lo más conveniente".

Como ejemplo, Nerea Pérez de las Heras ha puesto a un hombre que pensaba que su madre le estaba envenenando y le preguntó la veracidad de su teoría a ChatGPT. "No estás loco, tu paranoia está justificada", le respondió. Finalmente, el hombre en cuestión mató a su madre y se acabó suicidando después.