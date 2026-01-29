Wyoming, a Ayuso tras hablar de la regularización de migrantes: "Para presidir Madrid no hace falta ni hablar castellano"

"El PP piensa que nuestro sistema es muy poco exigente y para votar basta con tener papeles, pero es que para presidir Madrid, por lo visto, no hace falta ni hablar castellano", responde Wyoming a Ayuso.

Sandra Sabatés cuenta en el plató de El Intermedio cómo la medida del Gobierno de regularizar a los migrantes ha acaparado la prensa internacional destacando que la decisión choca frontalmente contra el modelo de Donald Trump. "Que lo sepa todo el mundo, en España se planta cara a Donald Trump", destaca El Gran Wyoming.

Sin embargo, esta propuesta ha hecho que el PP se retracte y es que si en 2024 votaron a favor de la medida, ahora desde Génova se apuesta por el acercamiento con las tesis de Vox. "El PP ha alertado de que la regularización podría provocar un efecto llamada y ha asegurado que esta regularización pretende ganarse los votos de los migrantes en las elecciones", explica Sandra Sabatés en el plató.

Tras escuchar a Alberto Núñez Feijóo, El Gran Wyoming ironiza en el plató: "¿Esto que estamos viendo qué es?, Abascal está rarísimo sin barba". "Es una nueva imitación genial", ironiza Wyoming, que destaca que "por muy verde Vox que se haya puesto" el líder del PP "se le olvida de que el Gobierno de Aznar también hizo tres regularizaciones en las que dio papeles a cientos de miles de migrantes".

Eso sí, el presentador de El Intermedio no quiere "quitar mérito a la imitación de Feijóo, que no solo copia a Vox sino que también ha imitado a la otra referente de la extrema derecha española", Isabel Díaz Ayuso. Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la regularización de los migrantes "es una trampa para provocar que puede alterar el censo electoral".

El Gran Wyoming reflexiona sobre el discurso de Isabel Díaz Ayuso: "Creo que he pillado parte, la cosa es que el PP piensa que nuestro sistema es muy poco exigente y para votar basta con tener papeles, pero es que para presidir Madrid, por lo visto, no hace falta ni hablar castellano".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.