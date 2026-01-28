Wyoming advierte sobre 'el gran reemplazo': "Va a llevar a la Moncloa a un gobierno racista y machista"

El presentador expone que, si se hace caso a las encuestas, el ejecutivo progresista actual será sustituido por un vicepresidente que propone deportaciones masivas y un presidente "que le está copiando el discurso".

El Gran Wyoming afirma que está muy preocupado desde que el Gobierno ha anunciado la gran regularización de migrantes. "¡Nos van a reemplazar!", afirma, "creo en la teoría del gran reemplazo". "¿No lo esperabais? Eso es porque tenéis una imagen distorsionada de mí", añade, "me veis como un progre panfletario de 70 años y no hay nada más alejado de la realidad, tengo 70 y medio".

"Esa gente nos va a reemplazar y me preocupa el futuro porque no parece que vayamos a poder mantener la esencia de España", afirma. "¿Qué planeta le vamos a dejar a Jordi Hurtado?", se pregunta. El presentador señala que mucha gente dice que es mentira, "que eso del gran reemplazo es una conspiración inventada".

El presentador ve claro que ese gran reemplazo está a punto de producirse. Wyoming aclara que se refiere al gran reemplazo que parece se va a producir en el gobierno de España. "Si hacemos caso a las encuestas y a la tendencia global, es muy probable que el actual ejecutivo progresista vaya a ser reemplazado por uno cuyo vicepresidente está alertado de que los migrantes acabaran con la esencia de nuestro país y promete deportaciones masivas", aclara.

"El que está llamado a ser presidente le está copiando el discurso", añade, "y, además de intentar meter miedo con un supuesto efecto llamada, asegura que los migrantes van a poner en peligro los servicios públicos".

"Ese es el gran reemplazo que nos debería preocupar", señala, "el otro, el reemplazo del que habla la ultraderecha, eso da igual". Wyoming señala que es una mentira "puramente xenófoba". "Lo que quieren decir, en realidad, es que para ser un español de verdad hay que tener los padres españoles, abuelos... y un tono de piel que esté entre el de Iniesta y el payaso de 'IT'", añade, "o una cuenta bancaria como la de Lamine Yamal".

Wyoming considera necesario estar alerta "ante este reemplazo que va a llevar a la Moncloa a una gobierno racista, machista, negacionista del cambio climático, dispuesto a recortar derechos y a bailarle el agua a ciertos sátrapas que amenazan a nuestro país".

