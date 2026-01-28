Dani Mateo, sobre Felipe González tras hablar de la regularización de migrantes: "Él fue pionero, migró de la pana al yate"

Dani Mateo analiza las palabras de Felipe González sobre la regularización de migrantes: "Comprende muy bien la realidad del fenómeno migratorio, de hecho, fue pionero en migrar de la chaqueta de pana al yate de lujo".

Dani Mateo interrumpe a El Gran Wyoming en el plató de El Intermedio para realizar su particular análisis irónico: "Estás diciendo que toda la derecha está en contra de la regularización de migrantes, qué mentiroso, eso no es así, no toda la derecha, Felipe González está a tope".

"Y lo ha demostrado como mejor sabe, soltando una chapa y dando un palito al Gobierno", asegura Dani Mateo, que enseña en el plató las declaraciones de González en las que asegura que la regularización "hay que hacerla bien". "Si el Gobierno la hace bien será la primera cosa que haga bien en mucho tiempo", critica Felipe González.

Tras escucharle, Dani Mateo lo tiene claro: "Le calienta el lomo a Sánchez, pero la medida le parece bien". "Y es que, al final y al cabo, comprende muy bien la realidad del fenómeno migratorio, de hecho, fue pionero en migrar de la chaqueta de pana al yate de lujo", asegura el periodista en el vídeo principal de esta noticia.

