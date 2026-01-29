Ana Santos habla del desprecio a las escritoras en la historia: "Decían que si una mujer escribía, a lo mejor era un hombre o un engendro"

Ana Santos, ganadora del Premio Espasa de Ensayo 2025, analiza con Sandra Sabatés el papel de la mujer en la historia de la literatura y manda un mensaje a las nuevas generaciones: "En la Guerra Civil se pensó que no se iba a perder lo alcanzado y se perdió".

Ana Santos ha ganado el Premio Espasa de Ensayo 2025 por 'Sembrar palabras', un recorrido a lo largo de la historia donde habla de mujeres valientes que, con todo en contra, aprendieron a leer, a escribir y a dejar su huella en la literatura.

Según explica la experta, uno de los temas que ha sobrevolado a lo largo de la historia de la creación literaria femenina es el de la aceptación, pues las escritoras "eran muy despreciadas". "Las insultaban con términos muy peyorativos", hasta el punto de que "llegaron a decir que si una mujer escribía, a lo mejor era un hombre o incluso un engendro".

También están las escritoras de la domesticidad, que mientras escribían "defendían ante todo su papel de madres y esposas". En cambio, hubo otras valientes que "de alguna manera sembraron esa semilla para que luego, en el siglo 20, la mujer alcanzase todo lo que llegó a alcanzar".

Los años 20 del pasado siglo fueron una época "de explosión de la capacidad de creación de hombres y de mujeres" donde ellas, según Ana, "por primera vez se atrevieron a vivir como de verdad querían".

En esa época también se empezaron a asociar "para aprender juntas, para ayudarse, para apoyarse, pero también para participar políticamente" y reivindicar sus derechos. De este modo, surgieron asociaciones feministas.

Luego llegó el franquismo, para Ana "un mazazo para la sociedad española en general" que implicó pérdida de libertad, sobre todo en la creación literaria. En este sentido, las mujeres sufrieron especialmente porque "en esta idea del nacionalcatolicismo la familia cristiana era uno de los pilares y por lo tanto las mujeres eran quienes debían mantener todo aquello".

Por ello, Ana Santos aprovecha para mandar un mensaje a las nuevas generaciones de mujeres: "Cuando estalló la guerra Civil nadie pensó que aquello que se había alcanzado se iba a perder y se perdió", afirma la escritora, que afirma que "ellas tienen que cuidarlo para no perderlo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.