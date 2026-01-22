Sandra Sabatés desmonta nuevos bulos sobre Adamuz: "La desinformación aprovecha las tragedias para propagarse"

La presentadora señala que en los últimos días se han difundido numerosos bulos como que, por ejemplo, el accidente de Adamuz es el primero de la alta velocidad española desde su fundación.

Tras los accidentes ferroviarios ocurridos en nuestro país en los últimos días, como señala Sandra Sabatés en 'Cazabulos', "algunos medios digitales de ultracentro han asegurado que el ministro de Transportes, Óscar Puente, habría suprimido el pasado mes de julio el Departamento de Emergencias y Prevención de Accidentes del Ministerio".

Esta afirmación, como indica la presentadora, es "muy grave" ya que señala que el gobierno habría desmantelado un área clave, poco antes del accidente de Adamuz. Esta información no es cierta ya que, como se puede comprobar en el BOE, "lo que se produjo el pasado julio fue una reordenación administrativa en la que la Unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes pasó a integrarse dentro de otra estructura de ese organismo, manteniendo todas sus funciones, todo su personal y todas sus competencias".

Otro de los bulos que se está extendiendo en los últimos días es que el accidente de Adamuz es el primero de un tren de alta velocidad en España en 43 años desde la inauguración del AVE.

Sabatés expone que esto es falso "por partida doble". La periodista señala que el primer trayecto de alta velocidad en España se produjo el 21 de abril de 1992, es decir, hace 34 años. "Además, no es cierto que este sea el primer accidente grave en la alta velocidad española".

"El 12 de mayo de 2017 no gobernaba Pedro Sánchez, sino Mariano Rajoy, y un AVE que salió de Sevilla descarriló en un tramo entre Córdoba y Ciudad Real", indica. En esa ocasión, no hubo heridos ni fallecidos. "Todos recordamos también el Alvia, que en el año 2013 descarriló en Angrois, cerca de Santiago de Compostela", añade.

Sandra indica que en las últimas horas también se ha difundido en redes que Adif "habría borrado de la red social 'X' antiguos avisos sobre incidencias en el tramo entre Villanueva de Córdoba y Adamuz, con el supuesto objetivo de eliminar pruebas tras el accidente". Esto es una acusación muy grave y que, además, no se sostiene ya que en el perfil de avisos de Adif se pueden encontrar dichas comunicaciones desde 2017.

"La empresa de infraestructura ferroviaria ha notificado un total de 21 avisos en Adamuz", indica Sabatés, "siete de los cuales se han reportado en el último año y no tenían ninguna relación con el accidente mortal". "Aquí tenemos otro ejemplo de cómo la desinformación aprovecha las tragedias para propagarse", concluye.

