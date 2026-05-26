Así responde una madre cuando su hija le pide el dinero de su comunión: "¿Me estás vacilando? En mis cojones está..."

Una chica decide gastar una broma telefónica a su madre. Para ello, decide preguntarle por el dinero de su comunión. Esta no se lo toma demasiado bien, sobre todo cuando la acusa de habérselo gastado.

El Intermedio se alía con Diana, una joven que va a gastar una broma telefónica a su madre para descubrir si su amor es incondicional. A la chica se le ocurre preguntarle por el dinero de su comunión. Esta le dice que estuvo pensando en ese dinero y, como necesita dinero, quiere saber dónde lo guardó.

"Tú flipas en colores", responde su madre. "¿Te lo guardaste?", pregunta entonces. "Vamos a ver, Diana, ¿tú no te das cuenta de que te gastaste el dinero de la comunión hace ya cuatro años?", responde su madre. "¿Pero no sobró nada?", insiste Diana, "creo que sobro dinero".

"¿Tú me estás vacilando?", pregunta su madre, "en mis cojones está el dinero". La joven, entonces, pregunta cuánto dinero le dieron en total y su madre le dice que no lo sabe. "Te dieron pasta, 400 o 500 pavos, y te lo has fundido a los seis meses de la comunión", responde su madre.

"¿Pero no te lo gastaste tú un poco?", pregunta, entonces, Diana. "En qué me lo voy a gastar yo, desgraciada", responde su madre, ya molesta. La joven le dice que necesita el dinero para "sus cosas", y su madre contesta que se ponga a trabajar. "¿Cuánto dinero quieres? ¿Qué necesitas? ¿Es para droga?", insiste su madre, "¿Se ha metido algún amigo en un problema? ¿Alguien necesita abortar?".

Diana aclara que no y, su madre le dice, entonces: "¿Quieres el dinero? Pues mañana vienes y me lo coges de mis cojones". Finalmente, la chica le confiesa a su madre que es una broma de El Intermedio. "Wyoming, te amo, Sandra Sabatés, eres un referente", dice su madre antes de despedirse.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido