Sandra Sabatés explica los detalles de la imputación de Zapatero por el rescate a Plus Ultra: "Hay que destacar el origen del caso"

Sandra Sabatés explica en este vídeo de El Intermedio los detalles de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y repasa "cómo cree el juez que se desarrollaron los hechos delictivos en lo que respecta el rescate de Plus Ultra".

Sandra Sabatés da todos los detalles en el plató de El Intermedio de la noticia del día: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y tráfico de influencias en el caso de la aerolínea Plus Ultra. "Además del expresidente, están imputados el presidente de la compañía, Julio Martínez Sola; el CEO de Plus Ultra, Roberto Roselli; el abogado de la compañía, Santiago Fernández Lena; el banquero Luis Felipe Baca y el empresario alicantino y amigo de Zapatero, Julio Martínez Martínez, administrador principal de Análisis Relevante, que es la sociedad que contrataba a Zapatero como consultor.

"Según la investigación, Zapatero habría cobrado, presuntamente, dos millones de euros en comisiones y le situaría como líder de una trama de tráfico de influencias. Sin embargo, el líder socialista ha grabado un vídeo negando estas comisiones", explica la periodista, que muestra en el vídeo las palabras de Zapatero. "Quiero reafirmar que toda mi actividad público y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad". "Además de ello quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni del sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", ha afirmado el expresidente.

El Gran Wyoming destaca que "Zapatero no es de esconderse y es normal que se defienda, porque son acusaciones muy graves". "A la espera de ver cómo avanza la investigación lo que está claro es que Zapatero está metido en un buen jardín, mucho más grande que el que ha elegido para grabar el comunicado", afirma el presentador de El Intermedio en el vídeo principal de esta noticia, donde Sandra Sabatés da todos los detalles de la investigación: "El juez José Luis Calama afirma que Zapatero sería el líder de estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias".

"Además, destaca que la red empresarial se sustentaba en sociedades instrumentales carentes de actividad real y mediante un núcleo operativo personal que ejecuta las instrucciones del líder y canaliza los beneficios obtenidos", detalla la periodista, que repasa en el vídeo principal de esta noticia "cómo cree el juez que se desarrollaron los hechos delictivos en lo que respecta el rescate de Plus Ultra". Además, la periodista recuerda cómo hablaba el expresidente de la vinculación de la empresa de sus hijas con su trabajo como consultor en unas declaraciones en el Senado.

Por último, Sandra Sabatés destaca "el origen del caso": "La Fiscalía Anticorrupción recibe en 2024 dos solicitudes de cooperación internacional de Francia y Suiza en las que piden que se investiguen unos presuntos fondos opacos procedentes de Venezuela". "Tras estas pesquisas, grupos ultras, como Manos Limpias, presentan reiteradas denuncias señalando siempre a Zapatero como objetivo", detalla la periodista en el plató.

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