Wyoming aconseja a Mazón pedir una "incapacidad permanente para gobernar": "Esa se la dan fijo"

Sandra Sabatés analiza en El Intermedio la comparecencia de Mazón en la que anunció su dimisión y señala la "clara estrategia por protegerse ante posibles consecuencias jurídicas". Wyoming incide en lo que muchos medios han anunciado: la posibilidad de que se coja una baja médica.

"La situación de Carlos Mazón se había vuelto insostenible", asegura Sandra Sabatés en El Intermedio antes de analizar pormenorizadamente los motivos que han llevado al ya expresident de la Generalitat a abandonar su cargo. "Por una parte, tras el funeral del pasado miércoles, donde se escenificó el rechazo masivo que genera en las víctimas, pero también después de que su exconsellera de emergencias, Salomé Pradas -imputada en la causa que investiga la jueza de Catarroja- desvelara que Mazón sí estaba al tanto del envió del ES-Alert.

Sabatés desgrana también en el programa de laSexta el discurso de dimisión de Mazón, en el que durante 20 minutos hizo uso de una "clara estrategia por protegerse ante posibles consecuencias jurídicas". Para ello, volvió a recurrir a "un apagón informativo que ya ha desmontado la jueza en sus autos en varias ocasiones".

El político popular volvía a decir que "la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó del desbordamiento del barranco, que la AEMET dijo que a las 18 h el temporal se iba a Cuenca, que nadie había previsto la magnitud de las lluvias, que los medidores no funcionaban y que las obras habrían evitado la tragedia". "A día de hoy, todo esto se ha podido demostrar", insistía.

"Sí, pero al revés", aclara Wyoming. "Igual, a fuerza de repetirlo nos lo acabamos creyendo", dice el presentador, visiblemente molesto, para después bromear sobre las cuatro horas de comida con Maribel Vilaplana y todo lo que pudo decir en ese tiempo teniendo en cuenta todo lo que dijo en 20 minutos de despedida. Cuando saca el tema de la posible baja médica que algunos medios apuntan a que podría acogerse Mazón, el 'showman' señala que, casualmente, eso le evitaría también tener que acudir a las diversas comisiones de investigación.

"A lo mejor es una jugada demasiado arriesgada, porque lo mismo no se la dan. Que vaya a lo seguro y pida una incapacidad permanente para gobernar, que esa se la dan fijo", le recomienda.

