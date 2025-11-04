Un menor apuñala a un niño de 12 años en un instituto de Albuñol (Granada)

Imagen de archivo de un agente y un vehículo de la Guardia Civil.

Los detalles La Guardia Civil ha abierto una investigación que hará llegar a la Fiscalía de Menores. La vida del menor apuñalado no corre peligro.

Un menor de unos 12 años ha resultado herido este martes tras ser apuñalado por otro de la misma edad en Albuñol (Granada), según ha informado la Guardia Civil a EFE y ha podido confirmar laSexta.

Según las fuentes, el suceso ha ocurrido sobre las 8:20 horas en el entorno de un instituto del municipio -se desconoce aún si en el exterior o el interior-, y el agredido, que presenta heridas por arma blanca, ha sido trasladado a un centro sanitario, aunque la parecer su vida no corre peligro.

La Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, dará cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, aunque con esa edad son inimputables, señalan las fuentes.

