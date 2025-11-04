Wyoming, sobre Miguel Ángel Rodríguez y González Amador ante el Supremo: "Cuando digan lo de 'jura decir la verdad' les dará la risa"

Sandra Sabatés desgrana en El Intermedio la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado y hace una previa de la jornada de hoy, en la que declaran González Amador y Miguel Ángel Rodríguez. Wyoming tiene claro lo que va a ocurrir.

Sandra Sabatés desgrana en El Intermedio la intervención del fiscal Julián Salto, el encargado de investigar y denunciar por fraude contra Hacienda a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en la primera jornada del juicio al fiscal general del Estado. "Ha sido muy relevadora", anuncia la periodista, que destaca "el momento más esclarecedor", en el que denuncia que la filtración que realmente afecta al caso sucedió antes de que se lo comunicara a sus responsables.

"Para evitar que me vuelvan a llamar por la noche, mando los correos y la información para que lo tengan, dado que se ha convertido en un asunto de trascendencia nacional, porque alguien ha filtrado un correo mío que no debía tener ni el señor González Amador ni el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid", dijo en su declaración.

El fiscal se acordaba del artículo 5 del código deontólogico de la abogacía, por el que "los correos entre fiscal y abogado eran únicamente privados". En el programa de laSexta, Wyoming señala que sería "el mismo epígrafe que usó Miguel Ángel Rodríguez". "Debió pensar: '¿artículo 5? Toma bulo que te hinco'", bromea.

Precisamente hoy declaran en el Supremo Alberto González Amador y Miguel Ángel Rodríguez a quienes el presentador les da "mucho ánimo": "Al principio parece un día duro, pero igual luego pasan un buen rato. Cuando escuchen aquello de 'juran decir la verdad, toda la verdad...' seguro que hasta les da la risa".

