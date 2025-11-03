El busto de El Intermedio como 'homenaje' a Mazón tras su dimisión: "Lo hemos hecho de granito, pero su cara es mucho más dura"

El Intermedio 'celebra' la dimisión de Carlos Mazón con un busto en homenaje a "la persona que más ha hecho para acabar con su presidencia: él mismo". El momento de la 'presentación', en este vídeo.

Más de un año después de la DANA, Carlos Mazón ha comunicado hoy su dimisión como president de la Generalitat. Un anuncio que El Intermedio ha decidido 'celebrarlo' a la valenciana.

A la mascletá se le ha unido un 'homenaje' en forma de 'ninot' donde aparece "la persona que más ha hecho para acabar con la presidencia de Carlos Mazón: el propio Carlos Mazón", comenta Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

El busto, además, va acompañado de una inscripción en la que se puede leer "a Carlos Mazón, que llegó tarde a todo, incluso a dimitir".

Dani Mateo felicita al equipo porque "la figura está igual que ha pasado Mazón el último año: inmóvil". Sin embargo, Cristina Gallego cuestiona los materiales utilizados: "Lo hemos hecho de granito y su cara es muchísimo más dura".

