Alfonso Serrano evita responder las preguntas de Andrea Ropero: "¿En qué situación está Mazón?"

Carlos Mazón ha dimitido como president de la Generalitat Valenciana y la junta directiva del PP se ha reunido en la sede de Génova este lunes para hacer una valoración de la decisión del líder valenciano.

La junta directiva del Partido Popular se reunía este lunes en la sede de la calle Génova, en Madrid, para analizar la dimisión de Carlos Mazón. Andrea Ropero se ha desplazado hasta la sede nacional del Partido Popular para conocer el sentir de sus compañeros de partido.

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha, considera que Carlos Mazón asumió "el liderazgo de un pleno en el que habló de la DANA, cosa que Emiliano García-Page no hizo". "Hoy ha asumido responsabilidades", añade, "cosa que García-Page no ha hecho con siete fallecidos en Castilla-La Mancha".

El líder popular castellanomanchego manifiesta su respeto por la decisión y las palabras de Mazón. Sobre si el president de la Generalitat y Alberto Núñez Feijóo, Núñez manifiesta que desconoce qué paso dado que no estaba allí. "No puedo saber cuántos mensajes se mandaron ni cuántas llamadas se cruzaron", añade. Además, no duda en manifestar que el liderazgo de Feijóo no está en dudas. "Bajo ningún concepto, al revés", afirma.

Sobre la posibilidad de convocar elecciones en Valencia, Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, señala que la comunidad necesita estabilidad. "Un gobierno estable que pueda tomar decisiones para continuar con la reconstrucción", añade. "Lo que el Partido Popular siempre ha apoyado es la estabilidad", indica, "Carlos Mazón ha reconocido errores y ha asumido responsabilidades, y creo que el resto de las administraciones deben hacerlo también".

El líder popular de Murcia fue uno de los asistentes al funeral de Estado por los fallecidos en la DANA y fue testigo de los abucheos a Mazón. Este indica que la situación "no fue agradable", pero, considera que "el respeto ante personas que han perdido a sus seres queridos, y que lo han perdido todo, está por encima de lo que cada uno pueda sentir".

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular, ha evitado las preguntas de la reportera. "Vaya carrera que te has pegado", le dice a Ropero cuando esta lo alcanza. La reportera pregunta a Serrano por la situación actual de Mazón. Este, en lugar de responder, pregunta a Andrea si está bien.

"¿Cree que el PP ha estado a la altura de lo que piden los valencianos y las víctimas?", añade la reportera. Ropero pregunta, entonces, cómo ha visto a Feijóo. "Muy bien, como siempre", responde, en esta ocasión, Serrano.

