Wyoming, sobre la declaración de cuatro horas de Maribel Vilaplana en el juzgado: "Ha durado casi tanto como la comida"

Más allá de la dimisión de Mazón, ayer tuvo lugar uno de los momentos más esperados de la investigación de la tragedia de la DANA: la declaración de Maribel Vilaplana. De ello se hacen eco en El Intermedio.

Visiblemente afectada y entre gritos de familiares de las víctimas que le pedían que contase "toda la verdad". Así acudió ayer Maribel Vilaplana, la periodista que estaba comiendo con Mazón el día de la DANA, al juzgado de Catarroja, donde se investiga todo lo que ocurrió aquel fatídico día. Lo cuenta Sandra Sabatés, en El Intermedio.

Durante más de cuatro horas de declaración, Vilaplana dio su versión de lo ocurrido durante el tiempo que estuvo con el ya expresident de la Generalitat en El Ventorro. "¿Cuatro horas de declaración? Ha durado casi tanto como la comida", comenta, sorprendido, El Gran Wyoming.

Aunque imagina que el día de ayer fue más duro para ella, ya que "el único momento difícil que vivieron Mazón y Vilaplana en El Ventorro fue cuando tuvieron que elegir postre o café", comenta. "Aunque viendo el tiempo que estuvieron, debió haber postre, café, copa, chupito, puro y hasta merienda", dice el presentador.

