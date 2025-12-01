Wyoming, a Abogados Cristianos tras obstaculizar la eutanasia de una joven: "Se llaman 'provida', pero más bien son 'antiderechos'

La historia de Noelia, una joven de 24 años que lucha por ejercer su derecho a una muerte digna, ha vuelto a abrir el debate sobre la eutanasia. El Gran Wyoming denuncia el bloqueo judicial del caso y cuestiona el papel de Abogados Cristianos.

El Gran Wyomingarranca el programa hablando de la eutanasia y recuerda a quienes aún lo cuestionan que "es un derecho que afortunadamente tenemos en este país". "Sin embargo, hay un caso que lleva meses atascado en los juzgados por culpa de Abogados Cristianos", lamenta el presentador.

Wyoming se refiere al caso de Noelia, una joven parapléjica de 24 años que vive con intenso dolor y sufrimiento en una situación irreversible. "Lleva desde 2024 intentando ejercer su derecho a una muerte digna, pero desde entonces se ha visto envuelta en un proceso judicial que ha anulado su derecho a pesar de tener el visto bueno del comité que avala este tipo de decisiones", informa.

El bloqueo se debe a la querella interpuesta por el padre de la joven, asesorado por Abogados Cristianos, contra dos miembros de dicho comité. Los acusa de prevaricación y falsedad documental.

"Paradójicamente, los Abogados Cristianos no son... muy cristianos. Por qué, ¿dónde está su compasión?, ¿por qué se empeñan en alargar el sufrimiento de una persona que solo quiere ejercer el derecho a decidir sobre su vida?", reflexiona El Gran Wyoming, y añade que "si tanto les importa preservar las vidas humanas cómo no se les ha ocurrido iniciar acciones legales contra los que asesinan niños indefensos".

"En fin, los Abogados Cristianos se llamarán a sí mismos 'provida', pero más bien deberían llamarse 'antiderechos'", ironiza el presentador.

Asimismo, considera que la decisión de Noelia debería prevalecer por encima de todo. "Si la joven quiere ejercer su derecho a la eutanasia, poco más hay que decir. Es más, quizá haya cosas realmente urgentes que investigar, como por ejemplo: cómo es posible que Abogados Cristianos recaude tantísimo dinero para sus causas y después siempre pierdan. ¿Tan malos abogados son?", se pregunta Wyoming.

