La reacción de 'Aznarito' al ver un partido de fútbol femenino: "Son tías jugando como si fuesen futbolistas de verdad"

Wyoming y Dani Mateo se meten en la piel de 'Aznarito y Felipón' para hablar de lo mucho que ha cambiado el fútbol en España desde que eran presidentes del Gobierno. Puedes ver el momento completo en el vídeo de El Intermedio.

En la última temporada de El Intermedio, El Gran Wyoming y Dani Mateo volvieron a ponerse en la piel de 'Aznarito y Felipón' para hablar, con su habitual sarcasmo, de lo mucho que, según ellos, ha cambiado el fútbol.

"Lamine Yamal, Le Normand o Anormand, Ansu Fati… ¿Pero esta gente de dónde ha salido? De Ciudad Real no son", bromea el ‘expresidente’ popular, incapaz de recordar los nombres de los jugadores.

"Antes, a lo mejor caíamos en cuartos, pero podía cagarme en la estampa de Luis Enrique, que se entiende fenomenal", añade Aznarito.

Los peinados y piercings de los futbolistas tampoco se libran de la burla de Felipón, para quien ahora "no sabes si estás viendo el Getafe-Logroñés o la pasarela Cibeles".

Mientras que Aznarito se centra en las lesiones que están sufriendo algunos de los jugadores: "Se están inventando partes del cuerpo. ¿Te vas a romper el psoas, desgraciado? Si el psoas lo fundé yo y lo ha roto Perro Sanxe", remata Felipón.

Tras un rato de charla, descubren que están viendo un partido de fútbol femenino. "Son tías jugando como si fuesen futbolistas de verdad", suelta Aznarito, mientras que para Felipón, el fútbol femenino "es un oxímoron de libro".

