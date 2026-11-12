Casilda, de 82 años, a 15 días de ser desahuciada: "Si me echan de casa me ponen la puntilla, me matan en vida"

Casilda relata que cobra 928 euros de pensión, por lo que es inasumible para ella pagar lo que le pide esta empresa para quedarse con su vivienda: "Con ese dinero no puedo pagar ni ni un piso en renta al precio que están hoy en Burgos. Ni comprar, por supuesto".

El desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid a sus 87 años desató las protestas por la vivienda y la acampada en la Puerta del Sol, desencadenando en la convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

España quedó conmocionada con el drama de aquella anciana, y hoy El Intermedio conoce de primera mano un caso similar. Se trata de Casilda, una vecina de 82 años cuya vivienda ha sido comprada por un fondo buitre en Burgos junto a las casas en las que residen 104 familias.

Casilda relata que cobra 928 euros de pensión, por lo que es inasumible para ella pagar lo que le pide esta empresa para quedarse con su vivienda: "Con ese dinero no puedo pagar ni ni un piso en renta al precio que están hoy en Burgos. Ni comprar, por supuesto".

Ahora, se enfrenta a una orden de desahucio que, si nada cambia, será ejecutada en 15 días, y tiene auténtico pánico a lo que puede suponer para ella. "Me matan en vida. Si me echan de casa, es como si me ponen la puntilla", asegura.

"Que alguien que tenga un poco de humanidad y piense en la gente mayor. A mis años, ¿a dónde voy a ir?" reclama Casilda para concluir.

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