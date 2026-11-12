Mikel Herrán recuerda otras huelgas por la vivienda en la historia de España: de las vecinas de Barakaldo a los inquilinos de Barcelona

La de ayer no fue la primera huelga por los precios de la vivienda, tal y como explica el historiador Mikel Herrán, que recuerda la primera que tuvo lugar hace más de 100 años en Barkaldo y otras importantes a lo largo del siglo XX.

Ayer se vivió una huelga general motivada por la crisis de la vivienda, pero no ha sido la primera. Mikel Herrán explica que "las huelgas generales por la vivienda no son algo nuevo en España".

La primera de la que se tiene constancia ocurrió hace más de 100 años en Barakaldo. Allí la migración de lo rural a las zonas industriales había provocado un crecimiento de las ciudades en las que los obreros se hacinaban en barriadas donde "tenían que pagar un alquiler muy elevado para los sueldos de miseria que tenían".

Por ello, el 16 de mayo de 1905, cientos de vecinas de Barakaldo se unieron y consiguieron parar el desahucio de un vecino ante guardias civiles con fusiles. Durante días estuvieron vigilando las casas hasta el 22 de mayo, cuando se produjo un segundo intento de desahucio que no pudieron parar.

La tensión estalló y las mujeres protagonizaron una protesta en la que sacaron los muebles a la calle para hacer barricadas y paralizar el tráfico de los trenes entre Bilbao y Portugalete. La protesta se extendió y acabó dando lugar a una huelga de mineros y fábricas de Bilbao al grito de "viva la unión y abajo el robo legalizado".

La sociedad de inquilinos, formalizada ese mismo año, reclamaba reducir los alquileres un 50 % y que los propietarios se responsabilizaran en sanear "los zulos en los que vivían". Las autoridades respondieron declarando el estado de guerra y mandando al ejército.

Lejos de solucionar el problema, hizo que en los años siguientes la situación se volviera inaguantable. Así surgió la 'ley de casas baratas', que "fue un primer paso en intentar facilitar el acceso a la vivienda".

Sevilla, contra los intermediarios

Las huelgas, sin embargo, continuaron. En 1919, Sevilla se movilizó en una huelga de alquileres a la que se sumaron 33.000 hogares. Pedían, de nuevo, una rebaja del 50 % del alquiler y el fin de los intermediarios, que "se encargaban de gestionar el cobro para los grandes tenedores y que subían los precios según les iba viniendo en gana", comenta el historiador.

La huelga duró meses, y los propietarios tuvieron tanto miedo de que se destruyeran sus inmuebles que llegaron a recurrir al Comité Revolucionario de Defensa de los Inquilinos para pedir hojas selladas que demostrasen que habían accedido a las demandas.

El presidente de este comité llegó a asegurar que los inquilinos estaban dispuestos a quemar sus viviendas a la vez e irse a vivir al parque, porque, apunta Mikel, "era más higiénico que las pocilgas en las que los tenían hacinados".

Barcelona 1931. Bajada de alquileres de un 50 %

Barcelona también tuvo su huelga de alquileres en 1931. En plena crisis tras la Gran Depresión y sin los trabajos generados por la Expo de 1929, "los salarios bajaron, pero los alquileres, qué casualidad, no", indica Mikel, que recuerda cómo el sindicato de la CNT intentó negociar bajadas de alquileres.

Ante el fracaso de la negociación, se produjo una huelga de alquileres que llegaron a secundar 100.000 familias. El Gobierno de la Repúblico decidió proteger a los caseros y reprimir la huelga con dureza con desahucios, heridos y 18 muertos.

Sin embargo, a la larga la huelga fue un éxito, porque tras meses sin cobrar, muchos propietarios aceptaron negociar reducciones con sus inquilinos "por la puerta de atrás", lo que a la larga terminó provocando bajadas de precios de entre el 40 y el 50 %.

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